Группа военных погибла в учебном центре «Десна». Фото: val.ua

https://racurs.ua/n181111-tragediya-v-desne-gruppa-voennyh-pogibla-v-uchebnom-centre.html

Ракурс

Надзвичайна подія сталася у навчальному центрі «Десна» імені князя Ярослава Мудрого.

У центрі, який знаходиться у Чернігівській області, уточнили, що під час інциденту загинули четверо військових. Трагедія трапилася у суботу, 18 березня, але повідомили про неї лише ввечері 19 березня. Інформація про НП з’явилася на сторінці навчального центру в Facebook.

Вчора, 18 березня, сталася НП, в результаті якої загинули четверо військовослужбовців. Причини та обставини з’ясовуються, — йдеться в повідомленні.

Розслідування щодо події проводить Державне бюро розслідувань. Командування «Десни» висловило слова співчуття рідним та близьким загиблих побратимів.

Станом на ранок 20 березня нових подробиць про надзвичайну подію не було.

Як відомо, 169-й навчальний центр «Десна» імені князя Ярослава Мудрого — це військова частина Збройних сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ України. Підпорядковується безпосередньо командуванню Сухопутних військ.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в перевищенні службових повноважень командиру взводу військової частини в Житомирській області, який побив солдата-строковика. Офіцер побив його руками й ногами, солдат зазнав легких тілесних ушкоджень.