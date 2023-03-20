ЕС согласовал план поставки ВСУ 1 млн снарядов

https://racurs.ua/n181125-es-soglasoval-plan-postavki-vsu-1-mln-snaryadov.html

Ракурс

Очільники МЗС країн Євросоюзу погодили план постачання боєприпасів Україні та поповнення власних складів, повідомили журналісти та премʼєр Естонії Кая Каллас.

#Ukraine needs ammunition and has asked for it.



I proposed #EU member states jointly procure 1 million shells for Ukraine.



Glad that EU foreign and defence ministers approved the initiative today.



This helps to ramp up European defence industry and boost our security — Kaja Kallas (@kajakallas) March 20, 2023

План передбачає виділення для цієї потреби 2 млрд євро. Половина суми піде на закупку боєприпасів для ЗСУ (близько мільйона боєприпасів), а інша половина на компенсацію запасів, переданих Україні країнами ЄС.

Раніше Bloomberg писав, що Україна просить мільйон боєприпасів на рік, тоді як європейська оборонна промисловість може виготовляти близько 25 тис. снарядів на місяць.