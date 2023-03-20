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Ракурс
ЕС согласовал план поставки ВСУ 1 млн снарядов

ЕС согласовал план поставки ВСУ 1 млн снарядов

20 мар 2023, 15:54
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Очільники МЗС країн Євросоюзу погодили план постачання боєприпасів Україні та поповнення власних складів, повідомили журналісти та премʼєр Естонії Кая Каллас.





План передбачає виділення для цієї потреби 2 млрд євро. Половина суми піде на закупку боєприпасів для ЗСУ (близько мільйона боєприпасів), а інша половина на компенсацію запасів, переданих Україні країнами ЄС.

Раніше Bloomberg писав, що Україна просить мільйон боєприпасів на рік, тоді як європейська оборонна промисловість може виготовляти близько 25 тис. снарядів на місяць.

Источник: Ракурс


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