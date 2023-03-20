Украинский суд объявил приговор мэру-гауляйтеру оккупированного Бердянска

https://racurs.ua/n181135-ukrainskiy-sud-obyavil-prigovor-meru-gaulyayteru-okkupirovannogo-berdyanska.html

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Суд України дав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна самопроголошеному меру окупованого Бердянська Олександру Сауленку. Як повідомляє СБУ, він добровільно почав працювати на російських загарбників від самого початку вторгнення і займається цим досі.

Про те, що Запорізький суд засудив російського гауляйтера Сауленка до 15 років у в’язниці, повідомив і міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За словами Федорова, майбутній зрадник був маловідомим підприємцем без яскравої політичної кар'єри. Проте на момент російського вторгнення вже входив до проросійської партії «Союз лівих сил» і їздив у рф.

Після повномасштабного вторгнення окупанти, не знайшовши інших бажаючих, поставили його пішаком від «окупаційної влади» у Бердянську. Гауляйтер відзначився провалом псевдореферендуму і вивезенням українського зерна через Бердянський порт в росію, — розповів Федоров про засудженого колаборанта.

В СБУ розповіли, що Сауленко після окупації московитів Бердянська увійшов до найближчого оточення іншого зрадника — Сальдо, який у подальшому безпосередньо сприяв його призначенню керівником окупаційного органу.

На цій «посаді» Сауленко виконував завдання Москви щодо «передачі» місцевих підприємств власникам російських монополій та переведення економіки міста під потреби країни-агресора.

Також колаборант брав активну участь в організації фейкового референдуму та проведенні «урочистих» заходів до так званого «дня росії» на тимчасово захопленій території Бердянського району.

Крім того, Сауленко підписав так званий «договір про співпрацю з урядом Тверської області».

На підставі зібраної СБУ доказової бази суд визнав ворожого поплічника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 5 ст. 111−1 (колабораційна діяльність).

Наразі гауляйтер перебуває на окупованій частині півдня України.