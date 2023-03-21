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В Украину прибыл премьер-министр Японии — визит не анонсировали
В Украину прибыл премьер-министр Японии — визит не анонсировали (ФОТО)https://racurs.ua/n181149-v-ukrainu-pribyl-premer-ministr-yaponii-vizit-ne-anonsirovali-foto.htmlРакурс
Японське МЗС підтвердило візит прем'єра до Києва.
Міністерство закордонних справ Японії підтвердило інформацію про візит прем'єр-міністра країни Фуміо Кісіди до Києва. Японський прем'єр прибуває до української столиці у вівторок з Індії.
За даними міністерства, Кісіда отримав запрошення відвідати Київ від президента України Володимира Зеленського.
Прем'єр-міністр Кісіда висловить президенту Зеленському свою повагу за мужність та стійкість українського народу, який став на захист своєї батьківщини, — йдеться у повідомленні.
З Києва японський прем'єр вирушить до Польщі.
Кісіда прибув у столицю України після переговорів в Індії. Японія нині головує у «Групі семи». У травні у Хіросімі пройде саміт G7, на який, як повідомляли японські ЗМІ, планували запросити Володимира Зеленського.
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