До України прибув прем'єр-міністр Японії - візит неанонсований

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Японське МЗС підтвердило візит прем'єра до Києва.

Міністерство закордонних справ Японії підтвердило інформацію про візит прем'єр-міністра країни Фуміо Кісіди до Києва. Японський прем'єр прибуває до української столиці у вівторок з Індії.

За даними міністерства, Кісіда отримав запрошення відвідати Київ від президента України Володимира Зеленського.

Прем'єр-міністр Кісіда висловить президенту Зеленському свою повагу за мужність та стійкість українського народу, який став на захист своєї батьківщини, — йдеться у повідомленні.

З Києва японський прем'єр вирушить до Польщі.

Кісіда прибув у столицю України після переговорів в Індії. Японія нині головує у «Групі семи». У травні у Хіросімі пройде саміт G7, на який, як повідомляли японські ЗМІ, планували запросити Володимира Зеленського.