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Рада увеличила расходы на оборону на 500 млрд грн – кто получит эти средства
Рада увеличила расходы на оборону на 500 млрд грн — кто получит эти средстваhttps://racurs.ua/n181169-rada-uvelichila-rashody-na-oboronu-na-500-mlrd-grn-kto-poluchit-eti-sredstva.htmlРакурс
Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету, збільшивши видатки на 537 млрд грн. 96,5% цих грошей підуть на безпеку та оборону.
Про це повідомила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
Проект закону № 9105 за основу та в цілому підтримали 325 народних депутатів.
Ніколи ще не змінювали бюджет країни на 537 млрд грн одночасно. 518 млрд — на безпеку та оборону, 19 млрд — на Резервний фонд, — розповів депутат Ярослав Железняк.
Закон передбачає збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн. З них 518 млрд грн спрямовується на потреби військових: на грошове забезпечення, харчування, та виробництво і закупівлю БПЛА.
Згідно з додатками до законопроекту, додаткові кошти отримають:
- Міністерство оборони — в сумі 372,5 млрд грн, передусім на забезпечення діяльності ЗСУ, підготовку кадрів і військ тощо;
- Міністерство внутрішніх справ — у сумі 98,4 млрд грн, які розподіляються між Державною прикордонною службою, Нацгвардією, ДСНС та Нацполіцією;
- Держспецзв’язку — в сумі 31,6 млрд грн, передусім на «забезпечення спеціальною технікою та обладнанням»;
- Служба безпеки у сумі 9,3 млрд грн;
- Головне управління розвідки МО у сумі у сумі 4,6 млрд грн;
- Управління державної охорони, яке отримає 961,9 млн грн на охорону органів державної влади та посадовців;
- Служба зовнішньої розвідки сумі 807 млн грн;
- Національне антикорупційне бюро у сумі 50,6 млн грн.
Також 19 млрд грн спрямовується на поповнення Резервного фонду державного бюджету, який використовується для непередбачених та невідкладних заходів.
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