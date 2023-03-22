Расстрелы на Майдане – ГБР сообщило о подозрении командиру львовского «Беркута»

https://racurs.ua/n181194-rasstrely-na-maydane-gbr-soobschilo-o-podozrenii-komandiru-lvovskogo-berkuta.html

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За участь в умисних вбивствах активістів Майдану працівники Держбюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру черговому колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення «Беркут» ГУМВС України.

Під його керівництвом підрозділ з Львівщини разом з іншими 18 лютого 2014 року застосували фізичну силу, спецзасоби, у тому числі світло-шумові гранати виробництва рф, помпові рушниці, що були споряджені патронами зі свинцевою картеччю, проти мітингувальників на вулиці Інститутській в Києві та прилеглих до неї вулицях.

У результаті таких дій загинуло три особи та близько 200 отримали тілесні ушкодження, у тому числі й вогнепальні, різного ступеня тяжкості.

Фігурант підозрюється у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Історія питання

У 2021 році слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо злочинів на Майдані у лютому 2014 року, вчинених вищими посадовими особами держави під керівництвом колишнього президента Віктора Януковича.

Розслідування кримінального провадження щодо злочинної групи Януковича тривало 8 років. Під час розслідування було зібрано понад 1,5 тис. томів доказів.

До складу злочинної групи високопосадовців входили: