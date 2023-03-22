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ДБР повідомило про підозру командиру львівського «Беркуту» у справі про вбивства на Майдані
Розстріли на Майдані — ДБР повідомило про підозру командиру львівського «Беркуту»https://racurs.ua/ua/n181194-rozstrily-na-maydani-dbr-povidomylo-pro-pidozru-komandyru-lvivskogo-berkutu.htmlРакурс
За участь в умисних вбивствах активістів Майдану працівники Держбюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру черговому колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення «Беркут» ГУМВС України.
Під його керівництвом підрозділ з Львівщини разом з іншими 18 лютого 2014 року застосували фізичну силу, спецзасоби, у тому числі світло-шумові гранати виробництва рф, помпові рушниці, що були споряджені патронами зі свинцевою картеччю, проти мітингувальників на вулиці Інститутській в Києві та прилеглих до неї вулицях.
У результаті таких дій загинуло три особи та близько 200 отримали тілесні ушкодження, у тому числі й вогнепальні, різного ступеня тяжкості.
Фігурант підозрюється у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту.
Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.
Історія питання
У 2021 році слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо злочинів на Майдані у лютому 2014 року, вчинених вищими посадовими особами держави під керівництвом колишнього президента Віктора Януковича.
Розслідування кримінального провадження щодо злочинної групи Януковича тривало 8 років. Під час розслідування було зібрано понад 1,5 тис. томів доказів.
До складу злочинної групи високопосадовців входили:
міністр оборони України;
голова Служби безпеки України та його перший заступник — керівник Антитерористичного центру;
міністр внутрішніх справ України та його заступник;
начальник Головного управління — командувач внутрішніх військ МВС України;
тимчасово виконувач обов’язків начальника Головного управління МВС України в Києві;
заступник начальника Головного управління — начальник міліції громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві;
командир ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в Києві.
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