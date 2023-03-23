Пожар произошел на заводе рф по производству двигателей к военной технике

https://racurs.ua/n181247-pojar-proizoshel-na-zavode-rf-po-proizvodstvu-dvigateley-k-voennoy-tehnike-foto.html

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У російському Ярославлі сьогодні спалахнув моторний завод, який виробляє двигуни для різних видів транспортних засобів, зокрема й військових.

До ліквідації пожежі залучалися 15 одиниць техніки. Займання нібито сталося у ливарному цеху № 6 Ярославського моторного заводу. Пожежу вдалося ліквідувати о 14.20. Місцева влада запевняє, що «усі основні виробництва підприємства працюють у штатному режимі», а причини пожежі з’ясовуються.

Нагадаємо, на ЯМЗ виготовляють дизельні двигуни ЯМЗ-840 для самоскидів БелАЗ, військової та іншої важкої техніки.