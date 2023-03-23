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Ракурс
Пожежа сталася на заводі рф з виробництва двигунів до військової техніки

Пожежа сталася на заводі рф з виробництва двигунів до військової техніки (ФОТО)

23 бер 2023, 16:40
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У російському Ярославлі сьогодні спалахнув моторний завод, який виробляє двигуни для різних видів транспортних засобів, зокрема й військових.





До ліквідації пожежі залучалися 15 одиниць техніки. Займання нібито сталося у ливарному цеху № 6 Ярославського моторного заводу. Пожежу вдалося ліквідувати о 14.20. Місцева влада запевняє, що «усі основні виробництва підприємства працюють у штатному режимі», а причини пожежі з’ясовуються.

Нагадаємо, на ЯМЗ виготовляють дизельні двигуни ЯМЗ-840 для самоскидів БелАЗ, військової та іншої важкої техніки.

Джерело: Ракурс


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