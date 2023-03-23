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Пограничники и артиллерия ВСУ ударили по пехоте рф на Луганщине
Пограничники и артиллерия ВСУ ударили по пехоте рф на Луганщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181248-pogranichniki-i-artilleriya-vsu-udarili-po-pehote-rf-na-luganschine-video.htmlРакурс
Державна прикордонна служби України 23 березня оприлюднила відеозапис роботи артилерії Збройних сил України по піхоті окупаційної армії росії на території Луганської області.
Аеророзвідка прикордонників виявила рух ворожої групи піхоти.
Координати передали артилеристам ЗСУ, які накрили ворогів вогнем. Є поранені й вбиті, а ті, кому пощастило більше — дали ногам волю, — додали прикордонники.
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