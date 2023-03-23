Державна прикордонна служби України 23 березня оприлюднила відеозапис роботи артилерії Збройних сил України по піхоті окупаційної армії росії на території Луганської області.

Аеророзвідка прикордонників виявила рух ворожої групи піхоти.

Координати передали артилеристам ЗСУ, які накрили ворогів вогнем. Є поранені й вбиті, а ті, кому пощастило більше — дали ногам волю, — додали прикордонники.