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Ракурс
Россияне хотели скрыться на лодке, но дрон ВСУ им помешал

Россияне хотели скрыться на лодке, но дрон ВСУ им помешал (ВИДЕО)

23 мар 2023, 18:57
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Спроба солдатів окупаційної армії росії евакуюватися за допомогою човна на Херсонщині виявилася невдалою. Плавзасіб був знищений на лівому березі Дніпра безпілотником Збройних сил України.





Захисники України обстріляли розташування російських військ зі 120-мм мінометів.

Источник: Ракурс


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