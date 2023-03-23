Россияне хотели скрыться на лодке, но дрон ВСУ им помешал

https://racurs.ua/n181252-rossiyane-hoteli-skrytsya-na-lodke-no-dron-vsu-im-pomeshal-video.html

Ракурс

Спроба солдатів окупаційної армії росії евакуюватися за допомогою човна на Херсонщині виявилася невдалою. Плавзасіб був знищений на лівому березі Дніпра безпілотником Збройних сил України.

Захисники України обстріляли розташування російських військ зі 120-мм мінометів.