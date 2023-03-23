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Росіяни хотіли втекти на човні, але дрон ЗСУ їм завадив
Росіяни хотіли втекти на човні, але дрон ЗСУ їм завадив (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181252-rosiyany-hotily-vtekty-na-chovni-ale-dron-zsu-yim-zavadyv-video.htmlРакурс
Спроба солдатів окупаційної армії росії евакуюватися за допомогою човна на Херсонщині виявилася невдалою. Плавзасіб був знищений на лівому березі Дніпра безпілотником Збройних сил України.
Захисники України обстріляли розташування російських військ зі 120-мм мінометів.
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