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Ракурс
Росіяни хотіли втекти на човні, але дрон ЗСУ їм завадив

Росіяни хотіли втекти на човні, але дрон ЗСУ їм завадив (ВІДЕО)

23 бер 2023, 18:57
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Спроба солдатів окупаційної армії росії евакуюватися за допомогою човна на Херсонщині виявилася невдалою. Плавзасіб був знищений на лівому березі Дніпра безпілотником Збройних сил України.





Захисники України обстріляли розташування російських військ зі 120-мм мінометів.

Джерело: Ракурс


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