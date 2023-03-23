Росіяни хотіли втекти на човні, але дрон ЗСУ їм завадив

Росіяни хотіли втекти на човні, але дрон ЗСУ їм завадив (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n181252-rosiyany-hotily-vtekty-na-chovni-ale-dron-zsu-yim-zavadyv-video.html

23 бер 2023, 18:57 999

Ракурс