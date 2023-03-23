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Ракурс
Россия будет менять направления ударов – в ГУР назвали новые цели врага

Россия будет менять направления ударов — в ГУР назвали новые цели врага

23 мар 2023, 19:40
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що окупаційна армія росії змінює тактику й адаптується до нових умов війни. Тому інтервали між масованими обстрілами армії воєнних злочинців росії стали довшими.





Росіяни зараз будуть дещо переорієнтувати напрямки нанесення ударів. Це можуть бути і військові об'єкти, і концентрація військ, і система логістики наших угруповань. Якраз удари по нафтобазах підтвердили те, що вони будуть намагатися знищити ті критичні елементи інфраструктури, які нам необхідні для успішного ведення бойових дій, — заявив в інтервʼю РБК заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький.

Він також прокоментував так званий «великий наступ» рф, про який говорить російська пропаганда.

Ціль у них залишилися одна — вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Але на сьогодні вже зрозуміло, що російські війська не мають спроможностей проводити широкомасштабні стратегічні наступальні операції. Наші захисники відбивають удари, тримають оборону і сковують сили ворога на кількох ділянках фронту, — вказав Скібіцький.

Він зауважив, що окупанти готуються, проводять розвідку і намагаються визначити слабкі місця в нашій обороні.

Але ще на початку вторгнення стало очевидно, що росія не здатна проводити одночасно великий стратегічний наступ на двох-трьох напрямках — це неможливо. Це досвід року війни. Херсонська і Запорізька області, Крим — там росіяни готуються до оборони. Ми це бачимо. А що стосується тих напрямків, які ви назвали — це кроки до виконання того завдання, яке вони не виконали — вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, — підсумував представник ГУР.

Источник: Ракурс


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