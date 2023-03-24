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Рашисты в ночь на 24 марта обстреляли Сумщину, фото: Сумская областная прокуратура

Рашисты совершили массированный обстрел Сумщины, двое погибших (ФОТО)

24 мар 2023, 11:40
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 березня, здійснили масований обстріл Сумщини.





Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали:

  • Білопільська громада — здійснено авіаудар, обстріл з РСЗВ «Град» (80 «прильотів») та зі ствольної артилерії (20 «прильотів») міста Білопілля. В результаті загинули двоє та поранено дев’ятьох осіб. Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток;
  • Ворожбянська громада — по м. Ворожба здійснено обстріл з РСЗВ внаслідок якого пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду. Травмовано одну людину;
  • Річківська громада — по селу Вири здійснено авіаудар та удар дроном-камікадзе. Пошкоджено дитсадок та адмінбудівлю, зруйновано будівлю школи. По селу Річки здійснено артилерійський обстріл. В результат пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та будівлю гімназії;
  • Миколаївська селищна громада — завдано авіаудар по агрофірмі. Пошкоджені виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка;
  • Новослобідська громада — обійшлося без наслідків.

У Командуванні Повітряних сил зазначають, що рашисти атакувати Сумщину безпілотниками-каміказде та тактичною авіацією.

Тактична авіація ворога була піднята із двох російських аеродромів Морозовськ та Ахтубінськ. Десять винищувачів Су-35 здійснили пуски 11 керованих авіабомб та однієї ракети Х-31П по Сумській області, — вказано в повідомленні прес-служби командування.

У прес-службі Сумської обласної прокуратури повідомляють, що в результаті обстрілів, зокрема, було майже вщент зруйновано будівлю поліції — один співробітник поліції загинув, п’ятеро отримали поранення.

Рашисти в ніч на 24 березня обстріляли Сумщину, фото: Сумська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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