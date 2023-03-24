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В Винницкой области обнаружили арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны, фото: ГСЧС
Арсенал боеприпасов Второй мировой обнаружили на Винниччине (ФОТО)https://racurs.ua/n181275-arsenal-boepripasov-vtoroy-mirovoy-obnarujili-na-vinnichchine-foto.htmlРакурс
Арсенал боєприпасів часів Другої світової війни виявили у Вінницькій області за межами села Оратів.
Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що повідомленні про знахідку надійшло до надзвичайників 22 березня. Прибувши на місце наступного дня, піротехніки вилучили та знешкодили:
- 40 артснарядів калібром 76 мм;
- одну 82-мм мінометну міну.
Згодом, провівши розвідку прилеглої території, бійці ДСНС додатково виявили ще 162 одиниці артилерійських снарядів калібром 76 мм. Їх вилучено для подальшого знищення.
Нагадуємо, якщо ви натрапили на підозрілий предмет пам’ятайте — він вже є потенційно небезпечним! Тож негайно повідомте про знахідку за номером 101 або 102! — наголошують у відомстві.
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