У Вінницькій області виявили арсенал боєприпасів часів Другої світової війни, фото: ДСНС

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Арсенал боєприпасів часів Другої світової війни виявили у Вінницькій області за межами села Оратів.

Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що повідомленні про знахідку надійшло до надзвичайників 22 березня. Прибувши на місце наступного дня, піротехніки вилучили та знешкодили:

40 артснарядів калібром 76 мм;

одну 82-мм мінометну міну.

Згодом, провівши розвідку прилеглої території, бійці ДСНС додатково виявили ще 162 одиниці артилерійських снарядів калібром 76 мм. Їх вилучено для подальшого знищення.