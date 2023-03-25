720 россиян и свыше 50 единиц техники рф уничтожили ВСУ за сутки - Генштаб

https://racurs.ua/n181301-720-rossiyan-i-svyshe-50-edinic-tehniki-rf-unichtojili-vsu-za-sutki-genshtab.html

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Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 720 окупантів. Також було знищено ворожий гелікоптер та 11 бронемашин. Загальні втрати рф за час повномасштабного вторгнення складають 169 тис. 890 солдатів окупаційної армії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ 25 березня.

Загальні бойові втрати ворога орієнтовно склали: