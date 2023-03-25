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720 росіян і понад 50 одиниць техніки рф знищили ЗСУ за добу — Генштаб
720 росіян і понад 50 одиниць техніки рф знищили ЗСУ за добу — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n181301-720-rosiyan-i-ponad-50-odynyc-tehniky-rf-znyschyly-zsu-za-dobu-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 720 окупантів. Також було знищено ворожий гелікоптер та 11 бронемашин. Загальні втрати рф за час повномасштабного вторгнення складають 169 тис. 890 солдатів окупаційної армії.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ 25 березня.
Загальні бойові втрати ворога орієнтовно склали:
особового складу — близько 169 тис. 890 (+720 осіб ліквідовано за добу);
танків — 3 тис. 580 (+6 од.);
бойових броньованих машин — 6 тис. 932 (+11 од.);
артилерійських систем — 2623 (+7 од.);
РСЗВ — 520 (+9 од.);
засоби ППО — 276;
літаків — 305;
гелікоптерів — 291 (+1 од.);
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 214 (+6);
крилаті ракети — 911;
кораблі /катери — 18;
автомобільної техніки та автоцистерн — 5483 (+19 од.);
спеціальна техніка — 279 (+2 од.).
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