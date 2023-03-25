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Ракурс
Ночную охоту на пехоту рф показали ВСУ

Ночную охоту на пехоту рф показали ВСУ (ВИДЕО)

25 мар 2023, 09:57
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59-та Окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка Збройних сил України оприлюднила відеозапис нічного полювання на піхоту окупаційної армії росії.





Відеозапис, зроблений безпілотником, демонструє успішну атаку на позиції рф на фронті та відступ росіян.

Відеозапис через вікові обмеження можна переглянути на сайті відеозостингу YouTube.

Источник: Ракурс


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