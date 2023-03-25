Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Нічне полювання на піхоту рф показали ЗСУ

Нічне полювання на піхоту рф показали ЗСУ (ВІДЕО)

25 бер 2023, 09:57
999

59-та Окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка Збройних сил України оприлюднила відеозапис нічного полювання на піхоту окупаційної армії росії.





Відеозапис, зроблений безпілотником, демонструє успішну атаку на позиції рф на фронті та відступ росіян.

Відеозапис через вікові обмеження можна переглянути на сайті відеозостингу YouTube.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів