Нічне полювання на піхоту рф показали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n181302-nichne-poluvannya-na-pihotu-rf-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

59-та Окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка Збройних сил України оприлюднила відеозапис нічного полювання на піхоту окупаційної армії росії.

Відеозапис, зроблений безпілотником, демонструє успішну атаку на позиції рф на фронті та відступ росіян.

Відеозапис через вікові обмеження можна переглянути на сайті відеозостингу YouTube.