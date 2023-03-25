Горсовет просит жителей Херсона эвакуироваться из-за обстрелов

https://racurs.ua/n181305-gorsovet-prosit-jiteley-hersona-evakuirovatsya-iz-za-obstrelov.html

Ракурс

Міська рада Херсона закликає місцевих мешканців евакуюватися до безпечніших регіонів через постійні обстріли обласного центру воєнними злочинцями росії. Лише за останню добу армія рф випустила по Херсонщині понад 300 снарядів з важкої артилерії та «Градів». Загинули дві людини, ще шестеро дістали поранень.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За минулу добу противник здійснив — 67 обстрілів, випустивши 301 снаряд з важкої артилерії та «Градів», — вказав Прокудін.

За даними ОВА, місто Херсон окупаційна армії росії обстріляла сім разів.

Прокудін вказав, що 23 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад.