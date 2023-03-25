Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оман предлагает Украине создать зерновой хаб на своей территории

Оман предлагает Украине создать зерновой хаб на своей территории

25 мар 2023, 13:58
999

Султанат Оман пропонує Україні створити на своїй території зерновий або зерново-продовольчий хаб для безперебійних поставок українського зерна до країн Африки.





Про це повідомив спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх в інтерв’ю «Укрінформу».

Під час мого візиту Оман запропонував Україні серйозно розглянути питання створення на території Султанату українського зернового або зерново-продовольчого хабу. Оманська сторона також сказала, що в разі його створення Україна могла б бути абсолютно спокійною щодо регулярних поставок нашого зерна у країни Африканського рогу, — сказав Субх.

З його слів, Київ може отримати доступ до одного з найсучасніших логістичних хабів, який функціонує, по суті, в Індійському океані. Окрім того, Оман має чудові політичні відносини з такими країнами, як Танзанія, Кенія, Сомалі, Уганда, Руанда, Ефіопія.

Зараз пропозиція Оману додалася до того переліку країн, які ми могли б розглядати. Наша мета — забезпечити продовольчу безпеку Африки. Переваги Оману — там є прекрасна інфраструктура, розвинутий флот, зрозуміла прозора банківська система і податкові правила, — підсумував дипломат.

Субх додав, що зацікавленість у створенні зернового хабу для України на африканському континенті виявляє також Єгипет.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров