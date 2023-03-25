Оман пропонує Україні створити зерновий хаб на своїй території

https://racurs.ua/ua/n181314-oman-proponuie-ukrayini-stvoryty-zernovyy-hab-na-svoyiy-terytoriyi.html

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Султанат Оман пропонує Україні створити на своїй території зерновий або зерново-продовольчий хаб для безперебійних поставок українського зерна до країн Африки.

Про це повідомив спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх в інтерв’ю «Укрінформу».

Під час мого візиту Оман запропонував Україні серйозно розглянути питання створення на території Султанату українського зернового або зерново-продовольчого хабу. Оманська сторона також сказала, що в разі його створення Україна могла б бути абсолютно спокійною щодо регулярних поставок нашого зерна у країни Африканського рогу, — сказав Субх.

З його слів, Київ може отримати доступ до одного з найсучасніших логістичних хабів, який функціонує, по суті, в Індійському океані. Окрім того, Оман має чудові політичні відносини з такими країнами, як Танзанія, Кенія, Сомалі, Уганда, Руанда, Ефіопія.

Зараз пропозиція Оману додалася до того переліку країн, які ми могли б розглядати. Наша мета — забезпечити продовольчу безпеку Африки. Переваги Оману — там є прекрасна інфраструктура, розвинутий флот, зрозуміла прозора банківська система і податкові правила, — підсумував дипломат.

Субх додав, що зацікавленість у створенні зернового хабу для України на африканському континенті виявляє також Єгипет.