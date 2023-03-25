Советский танк Т-34. Фото:

https://racurs.ua/n181320-ideu-kremlya-sozdat-tankovuu-diviziu-iz-t-34-vysmeyal-reznikov.html

Ракурс

Російська пропаганда допустила всіх танків часів Другої світової війни Т-34 з постаментів для того, щоб створити танкову дивізію.

На такі заяви вже відреагували у Міністерстві оборони України. Зокрема, очільник відомства Олексій Резніков заявив, що сучасні західні танки, які передають Україні союзники, вже «мають бути налякані». Про це міністр 25 березня написав у Twitter.

Після того, як росія почала розконсервацію своїх танків Т-54, випущених наприкінці 1940-х років, вони також вирішили створити дивізію Т-34 часів Другої світової війни. План полягає в тому, щоб зняти їх з постаментів у містах по всій країні. Abrams, Leopard і Challenger тепер мають бути сильно налякані, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, зазвичай у танковій дивізії перебуває до 120 танків.

Напередодні в ефірі шоу головного кремлівського пропагандиста володимира соловйова один із експертів хвалькувато заявив, що у разі необхідності росія зніматиме з постаментів танки Т-34, щоб відправити їх на фронт. Пропагандист упевнений, що з цих музейних експонатів можна сформувати бронетанкову дивізію.

Нагадаємо, група дослідників Conflict Intellіgence Team (СІТ) 22 березня повідомила, що росія знімає зі зберігання радянські танки Т-54/55, які випустили ще в кінці 1950-х років. Таку антикварну бронетехніку помітили на ешелонах у місті Арсеньєв Приморського краю, де знаходиться Центральна база резерву та зберігання танків.