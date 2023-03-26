Звезда «Пиратов Карибского моря» прибыл в Украину (ФОТО)

Актер Орландо Блум в Киеве. Фото: Instagram Орландо Блума

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Ракурс

Орландо Блум, одна із зірок популярних фільмів «Володар перснів» та «Пірати Карибського моря», прибув із візитом до України.

Як посол доброї волі ЮНІСЕФ він вже відвідав дитячий центр «Спільно», де діти можуть гратися, навчатися та отримувати психологічну підтримку. Востаннє актор був в Україні у 2016 році. Тоді він не очікував, що військові дії на Донбасі переростуть на ескалацію війни по всій країні. Про це Блум написав у своєму Instagram.

Мені пощастило почути дитячий сміх у центрі «Спільно», який підтримує ЮНІСЕФ, безпечному, теплому та затишному місці, де діти можуть гратися, навчатися та отримувати психологічну підтримку. Таких центрів тут понад 180, — розповів актор.

За словами Блума, цей центр побудований глибоко в метро і щодня батьки можуть залишити своїх маленьких дітей у цьому центрі й дати їм відчуття нормального життя, пограти в ігри та просто побути дітьми.

Також у мережі почали з’являтися відео, як Орландо Блум прогулюється вулицями Києва.

Нагадаємо, англійський актор Том Фелтон, найбільш відомий завдяки ролі Драко Мелфоя в екранізації фантастичних романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг, звернувся зі словами підтримки до українців й закликав усіх підтримувати Україну та піклуватися про тварин, які страждають від війни.