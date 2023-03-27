Танки "Провал" – россия потеряла в Украине более 3,5 тыс. боевых машин

https://racurs.ua/n181385-tanki-proval-rossiya-poteryala-v-ukraine-bolee-3-5-tys-boevyh-mashin-video.html

Ракурс

Генштаб повідомляє, що за період повномасштабного вторгнення росія втратила понад 3,5 тис. танків.

Така кількість знищених бойових машин свідчить як про їхню слабку технологічність, так і про невдалу тактику застосування.

У 2022 році росія почала використовувати танки різних модифікацій, зокрема — «Прорив». 15 з них захопили українські військові й ці машини наразі нищать колишніх власників.

Через брак бронетехніки росія вже почала стягувати навіть старі радянські танки Т-54 та Т-55, які приймались на озброєння в 1947—1958 роках.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков показав нове поповнення техніки від партнерів. Українські десантники отримали Challenger від Британії, Stryker, Cougar від США та Marder від Німеччини.