Зеленский посетил обстрелянные россиянами многоэтажки в Запорожье

https://racurs.ua/n181386-zelenskiy-posetil-obstrelyannye-rossiyanami-mnogoetajki-v-zaporoje-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, 27 березня побував у Запорізькій області.

Серед іншого, він відвідав місце російського обстрілу двох житлових будинків у Запоріжжі, коли понад 30 людей отримали поранення, одна місцева мешканка загинула.

Наслідки ворожого обстрілу 22 березня у Запоріжжі. У двох найбільш пошкоджених будинках десятки квартир непридатні для проживання. Потерпілим мешканцям було надано необхідну медичну допомогу, а також тимчасове житло для тих, хто її потребував, — прокоментував Зеленський фото із Запоріжжя.

Крім того, у Запоріжжі президент зустрівся з українськими військовими та відвідав госпіталь, де проходять лікування поранені. Він також побував на передових позиціях ЗСУ у Запорізькій області, повідомляє президентська прес-служба.

Московити обстріляли житлові будинки в Запоріжжі із РСЗВ. В результаті влучання боєприпасу в один із дев’ятиповерхових житлових будинків було пошкоджено тримальні конструкції одного з під’їздів. Обвалу конструкцій верхніх поверхів цієї частини будівлі не сталося, але залишається велика ймовірність цього. Тому необхідний демонтаж цієї частини будівлі з використанням спеціальної техніки.