ВСУ уничтожили 570 россиян, 13 ББМ и семь танков врага - Генштаб

https://racurs.ua/n181399-vsu-unichtojili-570-rossiyan-13-bbm-i-sem-tankov-vraga-genshtab.html

Ракурс

Армія росії продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України — лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 570 окупантів, 13 ББМ, 15 артилерійських систем та 19 російських безпілотників.

Про це повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 по 28 березня орієнтовно склали: