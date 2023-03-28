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ЗСУ знищили 570 росіян, 13 ББМ і сім танків ворога — Генштаб
ЗСУ знищили 570 росіян, 13 ББМ і сім танків ворога — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n181399-zsu-znyschyly-570-rosiyan-13-bbm-i-sim-tankiv-voroga-genshtab.htmlРакурс
Армія росії продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України — лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 570 окупантів, 13 ББМ, 15 артилерійських систем та 19 російських безпілотників.
Про це повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 по 28 березня орієнтовно склали:
особового складу — близько 171 тис. 730 (+570 осіб ліквідовано за добу);
танків — 3 тис. 602 (+7 од.);
бойових броньованих машин — 6 тис. 966 (+13. од);
артилерійських систем — 2 тис. 653 (+15 од.);
РСЗВ — 525 (+2 од.);
засобів ППО — 277;
літаків — 305;
гелікоптерів — 291;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 235 (+19 од.);
крилатих ракет — 911;
кораблів/катерів — 18;
автомобільної техніки та автоцистерн — 5 502 (+9 од.);
спеціальної техніки — 287 (+2 од).
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