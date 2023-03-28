ЗСУ знищили 570 росіян, 13 ББМ і сім танків ворога — Генштаб

https://racurs.ua/ua/n181399-zsu-znyschyly-570-rosiyan-13-bbm-i-sim-tankiv-voroga-genshtab.html

Ракурс

Армія росії продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України — лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 570 окупантів, 13 ББМ, 15 артилерійських систем та 19 російських безпілотників.

Про це повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 по 28 березня орієнтовно склали: