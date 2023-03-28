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ЗСУ знищили 570 росіян, 13 ББМ і сім танків ворога — Генштаб

ЗСУ знищили 570 росіян, 13 ББМ і сім танків ворога — Генштаб

28 бер 2023, 10:16
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Армія росії продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України — лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 570 окупантів, 13 ББМ, 15 артилерійських систем та 19 російських безпілотників.





Про це повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 по 28 березня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 171 тис. 730 (+570 осіб ліквідовано за добу);

  • танків — 3 тис. 602 (+7 од.);

  • бойових броньованих машин — 6 тис. 966 (+13. од);

  • артилерійських систем — 2 тис. 653 (+15 од.);

  • РСЗВ — 525 (+2 од.);

  • засобів ППО — 277;

  • літаків — 305;

  • гелікоптерів — 291;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 235 (+19 од.);

  • крилатих ракет — 911;

  • кораблів/катерів — 18;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 502 (+9 од.);

  • спеціальної техніки — 287 (+2 од).

Джерело: Ракурс


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