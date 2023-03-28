Для наступления на Авдеевку привлечены опытные «вагнеровцы» - ISW

https://racurs.ua/n181400-dlya-nastupleniya-na-avdeevku-privlecheny-opytnye-vagnerovcy-isw.html

Ракурс

Окупаційна армія росії посилює виснажені загони своїх солдатів певною кількістю висококваліфікованих підрозділів приватної військової компанії «Вагнер» для наступу на Авдіївку. Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни».

Аналітики ISW припускають, що російське військове керівництво таким чином прагне закріпити нещодавні обмежені тактичні успіхи в цьому районі.

В ISW вказали на чутки про відставку 27 березня командувача Східного військового округу рф генерал-полковника Рустама Мурадова, а також про можливе звільнення командувача Західного військового округу генерал-полковника Євгена Нікіфорова, війська якого діють уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. В пропагандистському інформпросторі рф обговорюються потенційні звільнення командувачів, які не досягли успіхів або зазнали значних втрат.

Російська влада і деякі блогери зосередилися на пошуку і покаранні окремих командирів за невдачі їхніх військ, а не на дослідженні і вирішенні проблемних питань у російському командуванні і контролі, структурі збройних сил і схемах їхньої дислокації, — додають в ISW.

Нагадажмо, російська влада продовжує формувати нові добровольчі батальйони, підпорядковані нерегулярним формуванням.