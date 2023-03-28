Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Группу россиян выследили в Донецкой области минометчики ВСУ

Группу россиян выследили в Донецкой области минометчики ВСУ (ВИДЕО)

28 мар 2023, 10:55
999

Як мінометники з 71-ї окремої єгерської бригади працюють на передовій показало 28 березня командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.





Мінометники командира на псевдо «Буга» 71-ї окремої єгерської бригади вистежили групу росіян, які облаштувалися на позиціях. Кілька пострілів — і ворог був знищений, — йдеться у повідомленні.

У ДШВ вказали, що це лише невеликий епізод довгого бойового дня.

Протягом доби мінометники лише цієї батареї вистрілюють сотню-півтори боєприпасів. Калібр зброї у 60 мм дозволяє ефективно знищувати живу силу противника, швидко змінювати позицію і знову атакувати, — додали у командуванні ДШВ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров