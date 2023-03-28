Групу росіян вистежили на Донеччині мінометники ЗСУ

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Як мінометники з 71-ї окремої єгерської бригади працюють на передовій показало 28 березня командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Мінометники командира на псевдо «Буга» 71-ї окремої єгерської бригади вистежили групу росіян, які облаштувалися на позиціях. Кілька пострілів — і ворог був знищений, — йдеться у повідомленні.

У ДШВ вказали, що це лише невеликий епізод довгого бойового дня.