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Ракурс
Групу росіян вистежили на Донеччині мінометники ЗСУ

Групу росіян вистежили на Донеччині мінометники ЗСУ (ВІДЕО)

28 бер 2023, 10:55
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Як мінометники з 71-ї окремої єгерської бригади працюють на передовій показало 28 березня командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.





Мінометники командира на псевдо «Буга» 71-ї окремої єгерської бригади вистежили групу росіян, які облаштувалися на позиціях. Кілька пострілів — і ворог був знищений, — йдеться у повідомленні.

У ДШВ вказали, що це лише невеликий епізод довгого бойового дня.

Протягом доби мінометники лише цієї батареї вистрілюють сотню-півтори боєприпасів. Калібр зброї у 60 мм дозволяє ефективно знищувати живу силу противника, швидко змінювати позицію і знову атакувати, — додали у командуванні ДШВ.

Джерело: Ракурс


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