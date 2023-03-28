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Групу росіян вистежили на Донеччині мінометники ЗСУ
Групу росіян вистежили на Донеччині мінометники ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181401-grupu-rosiyan-vystejyly-na-donechchyni-minometnyky-zsu-video.htmlРакурс
Як мінометники з 71-ї окремої єгерської бригади працюють на передовій показало 28 березня командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Мінометники командира на псевдо «Буга» 71-ї окремої єгерської бригади вистежили групу росіян, які облаштувалися на позиціях. Кілька пострілів — і ворог був знищений, — йдеться у повідомленні.
У ДШВ вказали, що це лише невеликий епізод довгого бойового дня.
Протягом доби мінометники лише цієї батареї вистрілюють сотню-півтори боєприпасів. Калібр зброї у 60 мм дозволяє ефективно знищувати живу силу противника, швидко змінювати позицію і знову атакувати, — додали у командуванні ДШВ.
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