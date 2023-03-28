Беларусь прокомментировала размещение российского ядерного оружия

https://racurs.ua/n181403-belarus-prokommentirovala-razmeschenie-rossiyskogo-yadernogo-orujiya.html

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У білорусі заявили, що, погоджуючись на розміщення російської тактичної ядерної зброї на території країни, вони нібито вживають «вимушених дій у відповідь» щодо зміцнення власної безпеки та обороноздатності і ніяк не порушують Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Навчання білоруських пілотів, здатних керувати літаками зі специфічними боєприпасами, модернізація таких літаків, так само як і розміщення ядерних боєзарядів на території білорусі без передання мінську контролю за ними, а також доступу до відповідних технологій, жодним чином не суперечать положенням статей I і II ДНЯЗ, — заявили в МЗС білорусі.

У зовнішньополітичному відомстві підконтрольної росії білорусі також додали, що це нібито «не є нововведенням у сфері військового співробітництва неядерної та ядерної держав».

У мінську стверджують, що у НАТО «давно існує практика спільних ядерних місій», а на території європейських країн-членів альянсу нібито зберігаються понад 150 одиниць тактичної ядерної зброї США і підготовлено понад 250 літаків для їх можливого застосування.

Нагадаємо, 25 березня президент росії володимир путін оголосив, що росія розмістить тактичну ядерну зброю в білорусі, сховище для неї мають підготувати до липня. У НАТО назвали ядерну риторику росії «небезпечною та безвідповідальною», а США зазначили, що не бачать жодних ознак підготовки рф застосувати ядерну зброю. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вбачає у можливому переміщенні російської тактичної ядерної зброї у білорусі загрозу європейській безпеці.