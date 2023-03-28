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Ракурс
Установлено имя полковника рф, приказавший уничтожить драмтеатр Мариуполя

Установлено имя полковника рф, приказавший уничтожить драмтеатр Мариуполя (ФОТО)

28 мар 2023, 13:20
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Ім’я російського полковника, який віддав накази бомбити драмтеатр, пологовий будинок та дитячу лікарню в Маріуполі, встановила розвідувальна спільнота InformNapalm.





Воєнним злочинцем виявився Атрощенко Сергій Валерійович — командир в/ч 75387, 960 штурмового авіаційного полку росії, що дислокується на аеродромі біля Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю на березі Азовського моря.

Атрощенко народився в місті Овруч Житомирської області, а зараз орендує квартиру в Приморсько-Ахтарську.

В InformNapalm заявили, що передали дані Атрощенка та його підлеглих до відповідних структур для оформлення ордера Міжнародного кримінального суду.

Спільнота розслідувачів подякувала українській команді «Кібер Спротив», які передали у розпорядження міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm дампи електронної пошти та інших приватних листувань російського воєнного злочинця полковника Сергія Атрощенко.

Источник: Ракурс


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