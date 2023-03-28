Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Встановлено ім’я полковника рф, який наказав знищити драмтеатр Маріуполя

Встановлено ім’я полковника рф, який наказав знищити драмтеатр Маріуполя (ФОТО)

28 бер 2023, 13:20
999

Ім’я російського полковника, який віддав накази бомбити драмтеатр, пологовий будинок та дитячу лікарню в Маріуполі, встановила розвідувальна спільнота InformNapalm.





Воєнним злочинцем виявився Атрощенко Сергій Валерійович — командир в/ч 75387, 960 штурмового авіаційного полку росії, що дислокується на аеродромі біля Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю на березі Азовського моря.

Атрощенко народився в місті Овруч Житомирської області, а зараз орендує квартиру в Приморсько-Ахтарську.

В InformNapalm заявили, що передали дані Атрощенка та його підлеглих до відповідних структур для оформлення ордера Міжнародного кримінального суду.

Спільнота розслідувачів подякувала українській команді «Кібер Спротив», які передали у розпорядження міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm дампи електронної пошти та інших приватних листувань російського воєнного злочинця полковника Сергія Атрощенко.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів