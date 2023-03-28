Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пограничники показали уничтоженный «Шахед» на Черниговщине

Пограничники показали уничтоженный «Шахед» на Черниговщине (ВИДЕО)

28 мар 2023, 13:40
999

Під час нічної атаки дронами-камікадзе «Шахед» — один із цих баражуючих боєприпасів збили прикордонники в Чернігівській області.





Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служба України.

Цієї ночі військовослужбовці Чернігівського прикордонного загону знищили один із «Шахедів». Баражуючий боєприпас вразили неподалік кордону. Вранці уламки були віднайдені у лісовому масиві, — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці Державної прикордонної служби разом з Силами оборони постійно відстежують застосування ворогом ударних безпілотних літальних апаратів. Для цього ведеться взаємодія з підрозділами протиповітряної оборони, а також діють групи для їхнього відстеження та знешкодження.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров