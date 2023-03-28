Пограничники показали уничтоженный «Шахед» на Черниговщине

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Ракурс

Під час нічної атаки дронами-камікадзе «Шахед» — один із цих баражуючих боєприпасів збили прикордонники в Чернігівській області.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служба України.

Цієї ночі військовослужбовці Чернігівського прикордонного загону знищили один із «Шахедів». Баражуючий боєприпас вразили неподалік кордону. Вранці уламки були віднайдені у лісовому масиві, — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці Державної прикордонної служби разом з Силами оборони постійно відстежують застосування ворогом ударних безпілотних літальних апаратів. Для цього ведеться взаємодія з підрозділами протиповітряної оборони, а також діють групи для їхнього відстеження та знешкодження.