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Ракурс
Прикордонники показали знищений “Шахед” на Чернігівщині

Прикордонники показали знищений «Шахед» на Чернігівщині (ВІДЕО)

28 бер 2023, 13:40
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Під час нічної атаки дронами-камікадзе «Шахед» — один із цих баражуючих боєприпасів збили прикордонники в Чернігівській області.





Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служба України.

Цієї ночі військовослужбовці Чернігівського прикордонного загону знищили один із «Шахедів». Баражуючий боєприпас вразили неподалік кордону. Вранці уламки були віднайдені у лісовому масиві, — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці Державної прикордонної служби разом з Силами оборони постійно відстежують застосування ворогом ударних безпілотних літальних апаратів. Для цього ведеться взаємодія з підрозділами протиповітряної оборони, а також діють групи для їхнього відстеження та знешкодження.

Джерело: Ракурс


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