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В Украине подготовили первые три ударные роты дронов. Фото: Михаил Федоров

Первые три ударные роты дронов сформировали в Украине — Федоров

28 мар 2023, 20:51
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В Україні сформували перші три ударні роти БПЛА, які допоможуть Силам оборони на фронті.





Станом на сьогодні, 28 березня, ці роти дронів вже готові до бою. Підрозділи укомплектовані повністю всім необхідним — пікапами та системами «Старлінк». Усі ці безпілотники українського виробництва. Обладнання для ударних рот Армії дронів придбали приватні донори. Про це міністра цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

За його словами, захисники використовуватимуть ці БПЛА для розвідувальних та ударних місій. Беспілотники наводитимуть артилерію та допомагатимуть військовим бути максимально ефективними під час міських боїв та зберігати життя.

А пікапи знадобляться для рейдів мобільних груп у тил противника, доставки вантажів та евакуації поранених. Системи «Старлінк» використовуватимуться для забезпечення безперебійного зв’язку на полі бою.

В Україні підготували перші три ударні роти дронів. Фото: Михайло Федоров

В Україні підготували перші три ударні роти дронів. Фото: Михайло Федоров

Нагадаємо, Збройні сили України застосовують наддешеві одноразові вантажні дрони австралійської компанії SYPAQ для забезпечення логістичних завдань у важкодоступних місцях. Сили оборони отримали вже понад 60 партій від цієї компанії. Щомісяця доставляється близько 100 одиниць австралійських картонних дронів.

Источник: Ракурс


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