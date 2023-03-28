В Україні підготували перші три ударні роти дронів. Фото: Михайло Федоров

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Ракурс

В Україні сформували перші три ударні роти БПЛА, які допоможуть Силам оборони на фронті.

Станом на сьогодні, 28 березня, ці роти дронів вже готові до бою. Підрозділи укомплектовані повністю всім необхідним — пікапами та системами «Старлінк». Усі ці безпілотники українського виробництва. Обладнання для ударних рот Армії дронів придбали приватні донори. Про це міністра цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

За його словами, захисники використовуватимуть ці БПЛА для розвідувальних та ударних місій. Беспілотники наводитимуть артилерію та допомагатимуть військовим бути максимально ефективними під час міських боїв та зберігати життя.

А пікапи знадобляться для рейдів мобільних груп у тил противника, доставки вантажів та евакуації поранених. Системи «Старлінк» використовуватимуться для забезпечення безперебійного зв’язку на полі бою.

Нагадаємо, Збройні сили України застосовують наддешеві одноразові вантажні дрони австралійської компанії SYPAQ для забезпечення логістичних завдань у важкодоступних місцях. Сили оборони отримали вже понад 60 партій від цієї компанії. Щомісяця доставляється близько 100 одиниць австралійських картонних дронів.