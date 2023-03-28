Франция признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом. Фото: Слуга народа

https://racurs.ua/n181428-franciya-priznala-golodomor-1932-1933-godov-v-ukraine-genocidom.html

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Національна асамблея Франції, яка є нижньою палатою французького парламенту, 28 березня ухвалила резолюцію, в якій визнала Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу.

Документ підтримали більшістю у 168 голосів. У резолюції йдеться про те, що Голодомор був штучно викликаним голодом, який вирізнявся своїми масштабами в порівнянні з іншими регіонами Радянського Союзу, і «забрав життя близько 4 млн українців, переважно селян». Про це повідомляється на сайті французького парламенту.

На історичне рішення вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави у Twitter подякував Франції за сильний внесок у викриття злочинів тоталітарної росії, як минулих, так і сьогоденних.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter наголосив, що з цим історичним голосуванням парламент Франції дав зрозуміти, що такі злочини ніколи не будуть забуті та ніколи не повинні повторюватися.

Прес-служба Верховної Ради України у Telegram повідомила, що вже загалом 26 країн визнали Голодомор геноцидом, 11 із яких — упродовж останнього року. У парламенті наголошують, що такі рішення є історичною справедливістю і доказом того, що навіть через 90 років світ не мовчить, визнаючи злочин злочином.

Нагадаємо, у лютому Болгарія визнала Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу. Це рішення підтримали 134 парламентарі, а 26 проголосували проти. Також парламент проголосував, що кожна остання субота листопада буде Днем вшанування та пам’яті жертв голодоморів в Україні.