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Экономика рф начинает разваливаться из-за войны и санкций - Wall Street Journal

Экономика рф начинает разваливаться из-за войны и санкций — Wall Street Journal

29 мар 2023, 10:20
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Економіка рф починає розвалюватися через війну та міжнародні санкції, вказує впливове американське видання The Wall Street Journal. Захмарні прибутки, які отримувала москва у перші місяці повномасштабного вторгнення через різке підвищення цін на газ і нафту, вже у минулому.





У WSJ вказують на зниження економічних показників рф і майбутнє падіння державних доходів в довгостроковій перспективі. Росія вже втратила основних покупців газу та нафти, а рубль з листопада впав на 20% відносно долара. Кількість та якість робочої сили в країні-агресорці значно погіршилися через масовий відтік молоді за кордон та мобілізацію на війну.

Нині, втрачаючи європейський ринок і західних інвесторів, москва стає все більш залежною від Китаю.

Незважаючи на стійкість рф в короткостроковій перспективі, довгострокова картина є похмурою: москва буде набагато закритішою і надмірно залежною від Китаю, — констатує старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Марія Шагіна.

Нагадаємо, експорт нафти і газу рф торік встановив кілька антирекордів.

Источник: Ракурс


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