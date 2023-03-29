Економіка рф починає розвалюватися через війну і санкції — Wall Street Journal

https://racurs.ua/ua/n181432-ekonomika-rf-pochynaie-rozvaluvatysya-cherez-viynu-i-sankciyi-wall-street-journal.html

Ракурс

Економіка рф починає розвалюватися через війну та міжнародні санкції, вказує впливове американське видання The Wall Street Journal. Захмарні прибутки, які отримувала москва у перші місяці повномасштабного вторгнення через різке підвищення цін на газ і нафту, вже у минулому.

У WSJ вказують на зниження економічних показників рф і майбутнє падіння державних доходів в довгостроковій перспективі. Росія вже втратила основних покупців газу та нафти, а рубль з листопада впав на 20% відносно долара. Кількість та якість робочої сили в країні-агресорці значно погіршилися через масовий відтік молоді за кордон та мобілізацію на війну.

Нині, втрачаючи європейський ринок і західних інвесторів, москва стає все більш залежною від Китаю.

Незважаючи на стійкість рф в короткостроковій перспективі, довгострокова картина є похмурою: москва буде набагато закритішою і надмірно залежною від Китаю, — констатує старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Марія Шагіна.

Нагадаємо, експорт нафти і газу рф торік встановив кілька антирекордів.