Ближний бой с оккупантами показали воины ССО

https://racurs.ua/n181446-blijniy-boy-s-okkupantami-pokazali-voiny-sso-video.html

Ракурс

Група воїнів Сил спеціальних операцій здійснила наліт на ворожі позиції на фронті та завдала неминучих втрат російським окупантам. Відеозапис інтенсивного ближнього бою оприлюднили у Телеграм.