Ближній бій з окупантами показали воїни ССО

https://racurs.ua/ua/n181446-blyjniy-biy-z-okupantamy-pokazaly-voyiny-sso-video.html

Ракурс

Група воїнів Сил спеціальних операцій здійснила наліт на ворожі позиції на фронті та завдала неминучих втрат російським окупантам. Відеозапис інтенсивного ближнього бою оприлюднили у Телеграм.