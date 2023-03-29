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Ракурс
Ближній бій з окупантами показали воїни ССО

Ближній бій з окупантами показали воїни ССО (ВІДЕО)

29 бер 2023, 14:40
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Група воїнів Сил спеціальних операцій здійснила наліт на ворожі позиції на фронті та завдала неминучих втрат російським окупантам. Відеозапис інтенсивного ближнього бою оприлюднили у Телеграм.





Доки противник оговтався, збираючи залишки своїх «побратимів», оператори вже відійшли на безпечні позиції, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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