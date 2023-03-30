Заключенные колонии в Ровно выманивали деньги у родственников украинских пленных (ФОТО)

https://racurs.ua/n181484-zakluchennye-kolonii-v-rovno-vymanivali-dengi-u-rodstvennikov-ukrainskih-plennyh-foto.html

Ракурс

Ув’язнені рівненської колонії обманом виманювали гроші у родичів українських полонених.

У повідомленні СБУ йдеться про те, що схему організували троє ув’язнених, засуджених за тяжкими статтями.

Вони знаходили у тематичних групах у соцмережах людей, які шукають своїх близьких, що беруть участь у бойових діях, і представляючись військовими, пропонували «допомогу» у встановленні місця перебування тих, хто потрапив безвісти, або звільнити їх з полону.

Вони вивчали біографії військових і чинили психологічний тиск на родичів під час розмов.

За «послуги» брали від 3 тис. до 100 тис. грн залежно від емоційно-психологічного стану потерпілих та їх фінансових можливостей.

Гроші отримувала спільниця ув’язнених, яка перебувала на волі.

Після отримання коштів ув’язнені переставали виходити на зв’язок із жертвами.

Шахраї підшукували своїх жертв у тематичних спільнотах популярних соцмереж, до яких приєднувались з фейкових акаунтів. Там вони знаходили інформацію про військових, яких розшукували, і заходили у приватне листування з їхніми родичами.

У ході розмов зловмисники застосовували методи маніпулятивного впливу та чинили психологічний тиск на співрозмовників.

Їм інкримінують ч. 3 ст. 190 КК (шахрайство у великих обсягах). Санкція за цією статтею 3−8 років ув’язнення.