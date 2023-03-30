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В'язні колонії у Рівному виманювали гроші у родичів українських полонених
В’язні колонії у Рівному виманювали гроші у родичів українських полонених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n181484-v-yazni-koloniyi-u-rivnomu-vymanuvaly-groshi-u-rodychiv-ukrayinskyh-polonenyh-foto.htmlРакурс
Ув’язнені рівненської колонії обманом виманювали гроші у родичів українських полонених.
У повідомленні СБУ йдеться про те, що схему організували троє ув’язнених, засуджених за тяжкими статтями.
Вони знаходили у тематичних групах у соцмережах людей, які шукають своїх близьких, що беруть участь у бойових діях, і представляючись військовими, пропонували «допомогу» у встановленні місця перебування тих, хто потрапив безвісти, або звільнити їх з полону.
Вони вивчали біографії військових і чинили психологічний тиск на родичів під час розмов.
За «послуги» брали від 3 тис. до 100 тис. грн залежно від емоційно-психологічного стану потерпілих та їх фінансових можливостей.
Гроші отримувала спільниця ув’язнених, яка перебувала на волі.
Після отримання коштів ув’язнені переставали виходити на зв’язок із жертвами.
Шахраї підшукували своїх жертв у тематичних спільнотах популярних соцмереж, до яких приєднувались з фейкових акаунтів. Там вони знаходили інформацію про військових, яких розшукували, і заходили у приватне листування з їхніми родичами.
У ході розмов зловмисники застосовували методи маніпулятивного впливу та чинили психологічний тиск на співрозмовників.
Їм інкримінують ч. 3 ст. 190 КК (шахрайство у великих обсягах). Санкція за цією статтею 3−8 років ув’язнення.
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