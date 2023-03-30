ВСУ разобрались с позициями рф на Запорожском направлении

https://racurs.ua/n181500-vsu-razobralis-s-poziciyami-rf-na-zaporojskom-napravlenii-video.html

Ракурс

Військовослужбовці Збройних сил України знищили позиції окупаційної армії росії на Запорізькому напрямку. Відеозапис роботи захисників України оприлюднили 30 березня у Телеграм.

Окупанти отримують по заслугах на Запорізькому напрямку, — йдеться у повідомленні.