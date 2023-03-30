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Ракурс
ЗСУ розібралися з позиціями рф на Запорізькому напрямку

ЗСУ розібралися з позиціями рф на Запорізькому напрямку (ВІДЕО)

30 бер 2023, 17:40
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Військовослужбовці Збройних сил України знищили позиції окупаційної армії росії на Запорізькому напрямку. Відеозапис роботи захисників України оприлюднили 30 березня у Телеграм.





Окупанти отримують по заслугах на Запорізькому напрямку, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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