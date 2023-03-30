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ЗСУ розібралися з позиціями рф на Запорізькому напрямку
ЗСУ розібралися з позиціями рф на Запорізькому напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181500-zsu-rozibralysya-z-pozyciyamy-rf-na-zaporizkomu-napryamku-video.htmlРакурс
Військовослужбовці Збройних сил України знищили позиції окупаційної армії росії на Запорізькому напрямку. Відеозапис роботи захисників України оприлюднили 30 березня у Телеграм.
Окупанти отримують по заслугах на Запорізькому напрямку, — йдеться у повідомленні.
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